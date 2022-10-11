PSG - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

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UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında PSG ile Benfica kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, PSG - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Benfica maçı 11 Ekim Salı günü saat 22:00'de TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

PSG - BENFICA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Danilo; Hakimi, Vitinha, Verratti, Bernat; Sarabia, Mbappe, Neymar

Benfica: Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez; Neres, Rafa, Mario; Ramos