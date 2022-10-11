Milan - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Milan - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Milan ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Milan - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Chelsea maçı 11 Ekim Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

MILAN - CHELSEA MUHTEMEL 11'LERİ

Milan: Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Krunic, Diaz, Leao; Giroud

Chelsea: Kepa; Chalobah, T Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Kovacic, Chilwell; Sterling, Aubameyang, Mount