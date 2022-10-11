Kopenhag - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Kopenhag - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Kopenhag ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOPENHAG - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kopenhag - Manchester City maçı 11 Ekim Salı günü saat 19:45'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.