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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor! İşte maç programı

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları salı günü oynanacak 8 maçla başlayacak. İşte Devler Ligi'nde haftanın programı...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 10:30
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor! İşte maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

Salı:

E Grubu: Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Salzburg (Avusturya) (22.00), Milan (İtalya) - Chelsea (İngiltere) (22.00)

F Grubu: Celtic (İskoçya) - Leipzig (Almanya) (22.00), Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya) 22.00)

G Grubu: Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere) (19.45), Borussia Dortmund (Almanya) - Sevilla (İspanya) (22.00)

H Grubu: Maccabi Haifa (İsrail) - Juventus (İtalya) (19.45), Paris Saint-Germain (Fransa) - Benfica (Portekiz) (22.00)

Çarşamba:

A Grubu: Napoli (İtalya) - Ajax (Hollanda) (19.45), Rangers (İskoçya) - Liverpool (İngiltere) (22.00)

B Grubu: Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika) (19.45), Bayern Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz) (22.00)

C Grubu: Viktoria Plzen (Çekya) - Bayern Münih (Almanya) - (22.00), Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya) (22.00)

D Grubu: Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa) (22.00), Tottenham (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (22.00)



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