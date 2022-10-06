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Şampiyonlar Ligi'nde geceye Haaland ve Messi damga vurdu! Rekor...

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta müsabakaları oynandı. Manchester City Haaland'ın yıldızlaştığı maçta Kopenhag'ı yendi, Paris Saint-Germain ise Messi'nin bir ilke imza attığı karşılaşmada Benfica ile 1-1 berabere kaldı. İşte ayrıntılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 09:47
Şampiyonlar Ligi'nde geceye Haaland ve Messi damga vurdu! Rekor...

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, F, G, ve H gruplarında 3. maçlar sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye Haaland ve Messi damga vurdu! Rekor...

F Grubu'nda son şampiyon Real Madrid, evinde Shakhtar Donetsk'i Rodrygo'nun 13 ve Vinicius Junior'un 28. dakikada bulduğu gollerle 2-1 yendi. Konuk takımın golü, 39. dakikada Oleksandr Zubkov'dan geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye Haaland ve Messi damga vurdu! Rekor...

Üçte üç yapan Real Madrid 9 puanla zirvede, Shakhtar Donetsk 4 puanla ikincilikte yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye Haaland ve Messi damga vurdu! Rekor...

Manchester City, G Grubu'nda ağırladığı Kopenhag karşısında 5-0 galip geldi. Manchester ekibinin gollerini, Erling Haaland 7 ve 32, David Khocholava (kendi kalesine) 39, Riyad Mahrez (penaltıdan) 55, Julian Alvarez 76. dakikada kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye Haaland ve Messi damga vurdu! Rekor...

Grupta üçüncü maçından da galip ayrılan Manchester City 9 puanla ilk sıraya yerleşti. Kopenhag bir puanla son sırada kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye Haaland ve Messi damga vurdu! Rekor...

HAALAND'A REKOR DAYANMIYOR

Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 28'e çıkararak 27'şer gollü Rivaldo ve Luis Suarez'i geride bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye Haaland ve Messi damga vurdu! Rekor...

Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı 22 maçta 28 gole imzasını koyan Haaland, bu sayıya en genç yaşta ulaşan ilk futbolcu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye Haaland ve Messi damga vurdu! Rekor...

Günün öne çıkan H Grubu mücadelesinde ise Benfica ile Paris Saint-Germain (PSG) 1-1 berabere kaldı. Konuk takım PSG'nin golünü 22. dakikada Lionel Messi, Benfica'nın golünü 41. dakikada kendi kalesine Danilo Pereira attı. Bu sonuçla iki takım da 7'şer puana yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye Haaland ve Messi damga vurdu! Rekor...

MESSI BİR İLKİ BAŞARDI

Bu arada Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 40 farklı takıma gol atma başarısı gösteren ilk futbolcu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye Haaland ve Messi damga vurdu! Rekor...

Üçüncü haftada TSİ 22.00'de başlayan maçların sonuçları şöyle:

Şampiyonlar Ligi'nde geceye Haaland ve Messi damga vurdu! Rekor...

E Grubu

Chelsea (İngiltere)-Milan (İtalya): 3-0

Şampiyonlar Ligi'nde geceye Haaland ve Messi damga vurdu! Rekor...

F Grubu

Real Madrid (İspanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-1

Şampiyonlar Ligi'nde geceye Haaland ve Messi damga vurdu! Rekor...

G Grubu

Manchester City (İngiltere)-Kopenhag (Danimarka): 5-0

Şampiyonlar Ligi'nde geceye Haaland ve Messi damga vurdu! Rekor...

Sevilla (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya): 1-4

Şampiyonlar Ligi'nde geceye Haaland ve Messi damga vurdu! Rekor...

H Grubu

Juventus (İtalya)-Maccabi Haifa (İsrail): 3-1

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