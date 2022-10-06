Şampiyonlar Ligi'nde geceye Haaland ve Messi damga vurdu! Rekor...

Günün öne çıkan H Grubu mücadelesinde ise Benfica ile Paris Saint-Germain (PSG) 1-1 berabere kaldı. Konuk takım PSG'nin golünü 22. dakikada Lionel Messi, Benfica'nın golünü 41. dakikada kendi kalesine Danilo Pereira attı. Bu sonuçla iki takım da 7'şer puana yükseldi.