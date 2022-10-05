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Salzburg - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Salzburg ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salzburg - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 09:19 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 09:30
Salzburg - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Salzburg - Dinamo Zagreb maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Salzburg ile Dinamo Zagreb kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Salzburg - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALZBURG - DINAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salzburg - Dinamo Zagreb maçı 5 Ekim Çarşamba günü saat 19:45'te Tv 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

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