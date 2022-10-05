RB Leipzig - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

RB Leipzig - Celtic maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında RB Leipzig ile Celtic kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB LEIPZIG - CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RB Leipzig - Celtic maçı 5 Ekim Çarşamba günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.