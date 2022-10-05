Juventus - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Juventus - Maccabi Haifa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Juventus ile Maccabi Haifa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - MACCABI HAIFA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Maccabi Haifa maçı 5 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.