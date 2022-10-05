Chelsea - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Chelsea - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Chelsea ile Milan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Chelsea - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Milan maçı 5 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.