Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona'yı yıkan Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur! İtalya'da manşetlerde

Barcelona'yı yıkan Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur! İtalya'da manşetlerde

Son dakika spor haberleri... Inter'in Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü kaydeden milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, performansıyla 'maçın en değerli oyuncusu' seçildi. Yıldız isim İtalya'da manşetleri süsledi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 08:10
Barcelona'yı yıkan Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur! İtalya'da manşetlerde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Inter'in Barcelona'yı 1-0 yendiği müsabakada, galibiyeti getiren golü atan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, performansıyla 'maçın en değerli oyuncusu' seçildi.

Barcelona'yı yıkan Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur! İtalya'da manşetlerde

İtalyan takımı Inter'in, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda, İspanya'nın Barcelona takımıyla Milano'da oynadığı maçta, Hakan Çalhanoğlu performansıyla iz bıraktı.

Barcelona'yı yıkan Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur! İtalya'da manşetlerde

Çalhanoğlu, karşılaşmanın 7. dakikasında uzaktan çektiği şutta, gole çok yaklaşsa da Barcelona kalecisi Ter Stegen'i geçemedi.

Barcelona'yı yıkan Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur! İtalya'da manşetlerde

Milli futbolcu, 45+2. dakikada ise yaklaşık 25 metreden çektiği şutta bu kez topu ağlarla buluşturmayı başardı ve bu golle Inter, Barcelona'yı 1-0 mağlup etti.

Barcelona'yı yıkan Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur! İtalya'da manşetlerde

Attığı golle galibiyetin mimarı olan Hakan Çalhanoğlu, müsabakanın ardından performansıyla "maçın en değerli oyuncusu" seçildi.

Barcelona'yı yıkan Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur! İtalya'da manşetlerde

Mavi-siyahlı kulüp de milli oyuncunun, karşılaşmanın sonunda ödülüyle poz verdiği anı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Barcelona'yı yıkan Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur! İtalya'da manşetlerde

İTALYA'DA MANŞETLERİ SÜSLEDİ

Inter'in, Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle Barcelona'yı yenmesi İtalyan basınında da geniş şekilde yer buldu.

Barcelona'yı yıkan Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur! İtalya'da manşetlerde

La Gazzetta dello Sport, Inter'in galibiyetini internet sitesinden, şu ifadelere yer verdi:

Barcelona'yı yıkan Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur! İtalya'da manşetlerde

Inter yüreğini koydu, önemli bir zafer. Çalha'dan harika gol: Barça ağlıyor.

Barcelona'yı yıkan Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur! İtalya'da manşetlerde

Gazete, karşılaşmanın son anlarında Inter kalesindeki heyecanlı anlara karşın Türk orta saha oyuncusunun golünün, ev sahibi takıma galibiyet için yettiğini yazdı.

Barcelona'yı yıkan Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur! İtalya'da manşetlerde

Corriere dello Sport gazetesinin internet sitesinde de maçla ilgili haberde, Inter'in son haftalarda ligde aldığı olumsuz sonuçlara atıfta bulunularak, şunları yazdı:

Barcelona'yı yıkan Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur! İtalya'da manşetlerde

Acı verici zafer ama bir o kadar çok anlamı olan bir zafer ve sezonu yeniden başlatabilecek bir zafer. Çalhanoğlu'nun sihiri, Inzaghi yönetimindeki Inter'in, Xavi'nin Barcelona'sını San Siro'da yenmesine izin veriyor.

Barcelona'yı yıkan Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur! İtalya'da manşetlerde

Tuttosport ise "Inter, Barcelona'yı San Siro'da Çalhanoğlu ile yeniyor" başlığını kullandı.

Barcelona'yı yıkan Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur! İtalya'da manşetlerde

Televizyon kanallarında ve sosyal medyada yapılan yorumlarda da İtalya Serie A'da son haftalarda olumsuz sonuçlar alan Inter'in, "bu galibiyetle başını yeniden kaldırdığı" belirtildi.

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