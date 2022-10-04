Porto - Bayer Leverkusen: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta mücadelesinde Porto ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Zaidu ve 87'de Galeno kaydetti. Ayrıca ev sahibinin 42. dakikada Taremi ile attığı gol VAR incelemesi sonucu elle oynandığı gerekçesiyle iptal edildi.

Konuk takımda Hudson-Odoi'nin 16'da attığı gol de VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle geçerli sayılmadı. 45. dakikada penaltı kazanan misafir takımda Patrik Schick, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

Karşılaşmanın 88. dakikasında Leverkusenli Jeremie Frimpong ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Porto ilk galibiyetini aldı ve 3 puana yükseldi. Leverkusen ise 3 puanda kaldı.

Grubun 4. maçında Bayer Leverkusen, Porto'yu ağırlayacak.