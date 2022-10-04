Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Porto - Bayer Leverkusen: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Porto - Bayer Leverkusen: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Porto ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Porto'nun sahasında oynanan mücadele 2-0'lık skorla ev sahibi ekibin lehine tamamlandı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 23:56
Porto - Bayer Leverkusen: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta mücadelesinde Porto ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Zaidu ve 87'de Galeno kaydetti. Ayrıca ev sahibinin 42. dakikada Taremi ile attığı gol VAR incelemesi sonucu elle oynandığı gerekçesiyle iptal edildi.

Konuk takımda Hudson-Odoi'nin 16'da attığı gol de VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle geçerli sayılmadı. 45. dakikada penaltı kazanan misafir takımda Patrik Schick, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

Karşılaşmanın 88. dakikasında Leverkusenli Jeremie Frimpong ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Porto ilk galibiyetini aldı ve 3 puana yükseldi. Leverkusen ise 3 puanda kaldı.

Grubun 4. maçında Bayer Leverkusen, Porto'yu ağırlayacak.

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