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Liverpool - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Liverpool ile Rangers karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 09:30 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 10:00
Liverpool - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Liverpool - Rangers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Liverpool ile Rangers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Liverpool - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Rangers maçı 4 Ekim Salı günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - RANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Henderson, Thiago; Salah, Jota, Diaz

Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Davies, Barisic; Lundstram, Davis, Jack; Tillman, Morelos, Kent

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