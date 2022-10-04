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Inter - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Inter ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 11:30 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 12:00
Inter - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Inter - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Inter ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Inter - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Barcelona maçı 4 Ekim Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

INTER - BARCELONA MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Hakan Çalhanoğlu, Dimarco; Martinez, Dzeko

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Christensen, Garcia, Alba; Kessie, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Raphinha

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