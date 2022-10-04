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Bayern Münih - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Bayern Münih ile Viktoria Plzen karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 10:06
Bayern Münih - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih - Viktoria Plzen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Bayern Münih ile Viktoria Plzen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - VIKTORIA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Viktoria Plzen maçı 4 Ekim Salı günü saat 19.45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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