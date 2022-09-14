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Shakhtar Donetsk - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. F Grubu 2. haftasında Shakhtar Donetsk sahasında Celtic'i konuk edecek.  Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 11:00 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 11:30
Shakhtar Donetsk - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. hafta maçında Shakhtar Donetsk ile Celtic karşı karşıya gelecek. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

SHAKHTAR DONETSK CELTIC MUHTEMEL 11'LER

S. Donetsk: Trubin; L Taylor, Bondar, Matviyenko, Konoplya; Bondarenko, Stepanenko, Sudakov; Shved, Zubkov, Mudryk.

Celtic: Hart; Juranovic, Carter-Vickers, Jenz, G Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Abada, Furuhashi, Jota.

SHAKHTAR DONETSK - CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shakhtar Donetsk ile Celtic arasında oynanacak maç saat 19.45'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

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