UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Rangers evinde Napoli'yi ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Rangers - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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RANGERS - NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rangers - Napoli maçı 14 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabaka EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.