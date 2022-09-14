Manchester City - Borussia Dortmund maçı canlı

UEFA Şampiyonlar Ligi G Gurubu 2. maçında Manchester City evinde Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Manchester City - Borussia Dortmund maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
MANCHESTER CITY - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'de başlayan Manchester City - Borussia Dortmund maçı Exxen'den canlı yayınlanıyor.
MANCHESTER CITY - BORUSSIA DORTMUND MAÇININ İLK 11'LERİ
Manchester City: Ederson, Cancelo, Akanji, Stones, Aka, Rodri, İlkay, De Bruyne, Grealish, Mahrez, Haaland.
Borussia Dortmund: Meyer, Meunier, Hummels, Süle, Guerreiro, Salih Özcan, Bellingham, Emre Can, Reus, Reyna, Modeste