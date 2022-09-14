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Manchester City - Borussia Dortmund maçı canlı

UEFA Şampiyonlar Ligi G Gurubunda 2. hafta heyecanı sürüyor. Grubun önemli maçında Manchester City evinde Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Manchester City - Borussia Dortmund maçının canlı anlatımını haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 21:52 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 22:00
Manchester City - Borussia Dortmund maçı canlı

UEFA Şampiyonlar Ligi G Gurubu 2. maçında Manchester City evinde Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Manchester City - Borussia Dortmund maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

MANCHESTER CITY - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'de başlayan Manchester City - Borussia Dortmund maçı Exxen'den canlı yayınlanıyor.

MANCHESTER CITY - BORUSSIA DORTMUND MAÇININ İLK 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Cancelo, Akanji, Stones, Aka, Rodri, İlkay, De Bruyne, Grealish, Mahrez, Haaland.

Borussia Dortmund: Meyer, Meunier, Hummels, Süle, Guerreiro, Salih Özcan, Bellingham, Emre Can, Reus, Reyna, Modeste

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