Manchester City - Borussia Dortmund: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında Manchester City sahasında Borussia Dortmund ile kozlarını paylaştı.
Etihad'da oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Manchester City, 56. dakikada Jude Bellingham'ın attığı golle 1-0 geriye düştü.
Guardiola'nın öğrencileri 80. dakikada Stones ve 84. dakikada Haaland'ın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
HAALAND SEVİNMEDİ
Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland eski takımına attığı gol sonrası sevinmedi.
Manchester City bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Dortmund ise 3 puanda kaldı.