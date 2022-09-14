Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Borussia Dortmund: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Manchester City - Borussia Dortmund: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı sona erdi. Günün önemli maçında Manchester City sahasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Guardiola'nın öğrenciler 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı Stones ve Haaland'ın golleriyle 2-1 kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 23:52
Manchester City - Borussia Dortmund: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında Manchester City sahasında Borussia Dortmund ile kozlarını paylaştı.

Etihad'da oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Manchester City, 56. dakikada Jude Bellingham'ın attığı golle 1-0 geriye düştü.

Guardiola'nın öğrencileri 80. dakikada Stones ve 84. dakikada Haaland'ın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

HAALAND SEVİNMEDİ

Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland eski takımına attığı gol sonrası sevinmedi.

Manchester City bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Dortmund ise 3 puanda kaldı.


DİĞER
Galatasaray peşinden koşmuştu! James Rodriguez’in yeni adresi belli oldu…
Melisa Döngel sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti! Görenin ağzı açık kaldı! Skandal görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü
Belözoğlu'dan Terim'e övgü! "Gelmiş geçmiş en büyük teknik adam"
Yasemin Adar Yiğit dünya şampiyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Benfica Juventus'u devirdi!
PSG yıldızlarıyla kazandı!
SAKARYA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
RİZE HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
OSMANİYE HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Benfica Juventus'u devirdi! Benfica Juventus'u devirdi! 00:01
PSG yıldızlarıyla kazandı! PSG yıldızlarıyla kazandı! 23:57
Napoli deplasmanda çok farklı! Napoli deplasmanda çok farklı! 23:55
Potter ilk maçında Salzburg'a takıldı! Potter ilk maçında Salzburg'a takıldı! 23:54
City 4 dakikada geri döndü! City 4 dakikada geri döndü! 23:52
Kopenhag'da sessiz gece! Kopenhag'da sessiz gece! 23:52
Daha Eski
Real evinde hata yapmadı! Real evinde hata yapmadı! 23:51
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı 22:24
Fenerbahçe kafilesi Rennes'e geldi! Fenerbahçe kafilesi Rennes'e geldi! 22:23
Başkan Erdoğan Yasemin Adar'ı tebrik etti! Başkan Erdoğan Yasemin Adar'ı tebrik etti! 22:10
Başakşehir Fiorentina hazırlıklarını tamamladı! Başakşehir Fiorentina hazırlıklarını tamamladı! 22:06
Trabzonspor Kızılyıldız maçına hazır Trabzonspor Kızılyıldız maçına hazır 22:03