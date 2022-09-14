UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Maccabi Haifa evinde PSG'yi ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Maccabi Haifa - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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MACCABI HAIFA - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Haifa - PSG maçı 14 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabaka EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.