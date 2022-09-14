UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Juventus evinde Benfica'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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JUVENTUS - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Benfica maçı 14 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabaka EXXEN'den ve TV 8,5'tan canlı olarak yayınlanacak.