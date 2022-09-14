Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Juventus evinde Benfica'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 11:00 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 11:31
Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Juventus evinde Benfica'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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JUVENTUS - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Benfica maçı 14 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabaka EXXEN'den ve TV 8,5'tan canlı olarak yayınlanacak.

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