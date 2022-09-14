Chelsea ile Salzburg, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. haftasında kozlarını paylaşacak. Stamford Bridge'de oynanacak mücadelede hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

İlk maçlar sonunda Salzburg'un 1 puanı bulunuyor. Chelsea'nin ise henüz puanı yok.

Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Chelsea - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Salzburg maçı 14 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de Exxen'den canlı yayınlanacak.