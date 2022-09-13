UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Sporting Lizbon, evinde Tottenham'ı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Sporting Lizbon – Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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SPORTING LIZBON – TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting Lizbon – Tottenham maçı 13 Eylül Salı günü saat 19.45'te oynanacak. Müsabaka EXXEN'den ve TV 8,5'tan canlı olarak yayınlanacak.

SPORTING LIZBON – TOTTENHAM MUHTEMEL 11'LER

Sporting Lizbon: Adan; Esgaio, Coates, Inacio; Porro, Morita, Ugarte, Reis; Trincao, Edwards, Goncalves

Tottenham: Lloris; Romero, Lenglet, Dier; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Richarlison, Kane, Son