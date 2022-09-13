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Sporting Lizbon Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Sporting Lizbon, evinde Tottenham’ı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Sporting Lizbon – Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 12:01 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 12:30
Sporting Lizbon Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Sporting Lizbon, evinde Tottenham'ı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Sporting Lizbon – Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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SPORTING LIZBON – TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting Lizbon – Tottenham maçı 13 Eylül Salı günü saat 19.45'te oynanacak. Müsabaka EXXEN'den ve TV 8,5'tan canlı olarak yayınlanacak.

SPORTING LIZBON – TOTTENHAM MUHTEMEL 11'LER

Sporting Lizbon: Adan; Esgaio, Coates, Inacio; Porro, Morita, Ugarte, Reis; Trincao, Edwards, Goncalves

Tottenham: Lloris; Romero, Lenglet, Dier; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Richarlison, Kane, Son

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