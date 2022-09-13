UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Porto evinde Club Brugge'ü ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Porto - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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PORTO – CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Porto - Club Brugge maçı 13 Eylül Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabaka EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

PORTO – CLUB BRUGGE MUHTEMEL 11'LER

Porto: Costa; Mario, Pepe, Carmo, Sanusi; Pepe, Uribe, Eustaquio, Galeno; Evanilson, Martinez

Club Brugge: Mignolet; Odoi, Mechele, Sylla, Meijer; Nielsen, Onyedika, Vanaken; Olsen, Jutgla, Sowah