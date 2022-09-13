Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Porto - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Porto - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Porto evinde Club Brugge’ü ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Porto - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 12:01 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 12:30
Porto - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Porto evinde Club Brugge'ü ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Porto - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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PORTO – CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Porto - Club Brugge maçı 13 Eylül Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabaka EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

PORTO – CLUB BRUGGE MUHTEMEL 11'LER

Porto: Costa; Mario, Pepe, Carmo, Sanusi; Pepe, Uribe, Eustaquio, Galeno; Evanilson, Martinez

Club Brugge: Mignolet; Odoi, Mechele, Sylla, Meijer; Nielsen, Onyedika, Vanaken; Olsen, Jutgla, Sowah

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