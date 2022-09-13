Marsilya Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Marsilya Eintracht Frankfurt maçı canlı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. hafta maçında Marsilya ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
MARSILYA EINTRACHT FRANKFURT MUHTEMEL 11'LER
Marsilya: Lopez; Balerdi, Bailly, Gigot; Clauss, Gueye, Guendouzi, Tavares; Cengiz Ünder, Gerson; Sanchez.
Frankfurt: Trapp; Knauff, Tuta, Ndicka, Pellegrini; Jakic, Sow; Lindstrom, Gotze, Kamada; Kolo.
MARSILYA - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Marsilya ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Dev mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.