Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool - Ajax maçı canlı anlatım (Liverpool - Ajax maçı canlı izle)

Liverpool - Ajax maçı canlı anlatım (Liverpool - Ajax maçı canlı izle)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A grubu 2. hafta maçında Liverpool ile Ajax kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 22:20 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 22:30
Liverpool - Ajax maçı canlı anlatım (Liverpool - Ajax maçı canlı izle)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A grubu 2. hafta maçında Liverpool ile Ajax kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'de başlayan mücadele TV 8.5'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Fabinho, Thiago; Salah, Diogo Jota, Luis Díaz

Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Álvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn.

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