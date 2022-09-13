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Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Bayern Münih ve Barcelona, Almanya'da kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, bu keyif dolu mücadeleyi merakla bekliyor. Peki, Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Bayern Münih - Barcelona maçına dair bilmeniz gerekenler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 11:49
Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

BAYERN MÜNİH BARCELONA MUHTEMEL 11'LER

B. Münih: Neuer; Pavard, De Ligt, L Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Gnabry, Muller, Sane; Mane.

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, E Garcia, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembele.

BAYERN MÜNIH - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih ile Barcelona arasında oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Dev mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

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