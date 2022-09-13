Bayern Münih - Barcelona maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Dev mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
BAYERN MÜNİH BARCELONA İLK 11'LER
B. Münih: Neuer, Upemacano, Pavard, Kimmich, Davies, L. Hernandez, Musiala, Sabitzer, Sane, Mane, Müller
Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Christensen, Kounde, Alonso, Busquets, Gavi, Pedri, Raphinha, Dembele, Lewandowski
BAYERN MÜNIH - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - Barcelona maçI saat 22.00'de başladı ve EXXEN'den canlı yayınlanıyor.