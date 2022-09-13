Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Barcelona maçı CANLI İZLE

Bayern Münih - Barcelona maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki dev buluşmada Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya geliyor. İlk maçlarından üçer puanla ayrılan iki ekip, 2'de 2 yapmak için sahaya çıktı. Bayern Münih - Barcelona maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 22:20 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 22:30
Bayern Münih - Barcelona maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Dev mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

BAYERN MÜNİH BARCELONA İLK 11'LER

B. Münih: Neuer, Upemacano, Pavard, Kimmich, Davies, L. Hernandez, Musiala, Sabitzer, Sane, Mane, Müller

Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Christensen, Kounde, Alonso, Busquets, Gavi, Pedri, Raphinha, Dembele, Lewandowski

BAYERN MÜNIH - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Barcelona maçI saat 22.00'de başladı ve EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

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