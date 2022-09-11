Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu karşılaşması Rangers-Napoli maçı 14 Eylül'e ertelendi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu karşılaşması Rangers-Napoli maçı 14 Eylül'e ertelendi

UEFA, Rangers - Napoli takımları arasında 13 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçının 14 Eylül Çarşamba gününe ertelendiğini açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 16:36
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu karşılaşması Rangers-Napoli maçı 14 Eylül'e ertelendi

UEFA, İskoçya'nın Rangers ile İtalya'nın Napoli takımları arasında 13 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçının 14 Eylül Çarşamba gününe ertelendiğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan erteleme nedeniyle ilgili açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarının yaşandığı ifade edildi.

Maçta deplasman taraftarlarına izin verilmeyeceği ve sporda adalet gereği olarak, Napoli'deki rövanş maçında da Rangers taraftarlarına izin verilmeyeceği belirtildi.

DİĞER
Gupse Özay ile Barış Arduç'un bebeklerine verdikleri isim şaşırttı! Herkes anlamını araştırdı!
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan Icardi ve Mata sözleri
Sivasspor galibiyete hasret kaldı!
Beşiktaş'ın Süper Lig kadrosu açıklandı! İki isim listede yok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Napoli bombaladı
UEFA'dan PSG-Juventus maçına soruşturma!
Tünel filmi konusu ne? Tünel filmi oyuncuları kim, hangi kanalda?
Papua Yeni Gine’de 7,6 büyüklüğünde deprem
TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2022 TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Bilbao deplasmanda farklı! A. Bilbao deplasmanda farklı! 20:31
Udinese deplasmanda 3 attı! Udinese deplasmanda 3 attı! 20:27
Freiburg'da sessiz gece! Freiburg'da sessiz gece! 20:25
Rennes sahasında farklı galip! Rennes sahasında farklı galip! 20:05
Cimbom'da yıldızlar tribünde Cimbom'da yıldızlar tribünde 19:50
Beşiktaş Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı! Beşiktaş Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı! 19:43
Daha Eski
Buruk'tan o yıldızla ilgili flaş itiraf! "Sakatlık riski var" Buruk'tan o yıldızla ilgili flaş itiraf! "Sakatlık riski var" 19:28
Sivasspor galibiyete hasret kaldı! Sivasspor galibiyete hasret kaldı! 19:00
Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Gol düellosunda kazanan çıkmadı! 18:38
Karadeniz derbisinde kazanan yok! Karadeniz derbisinde kazanan yok! 18:37
Kasımpaşa - Galatasaray | CANLI Kasımpaşa - Galatasaray | CANLI 18:22
Lorient Mostafa Mohamed'i üzdü! Lorient Mostafa Mohamed'i üzdü! 18:16