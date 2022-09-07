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Atletico Madrid - Porto: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Atletico Madrid, sahasında Porto'yu 2-1 mağlup etti. İspanyol devine üç puanı getiren golleri 90+1'de Hermoso ve 90+11'de Griezmann kaydetti. 82. dakikada 10 kişi kalan Porto'nun tek sayısı 90+6'da Uribe'den (pen.) geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 00:05
Atletico Madrid - Porto: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Atletico Madrid ile Porto kozlarını paylaştı. Son bölümü nefes kesen mücadeleyi ev sahibi Atletico son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.

Porto, 82'de Taremi'nin çift sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, İspanyol ekibi Atletico, 90+1'de Hermoso'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Pes etmeyen Porto, kazanılan penaltı atışı sonrasında Uribe'nin 90+6'da attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1.

90+11'de sahneye çıkan Fransız yıldız Griezmann, Atletico'yu zafere taşıyan isim oldu: 2-1.

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