Atletico Madrid - Porto: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Atletico Madrid ile Porto kozlarını paylaştı. Son bölümü nefes kesen mücadeleyi ev sahibi Atletico son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.
Porto, 82'de Taremi'nin çift sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, İspanyol ekibi Atletico, 90+1'de Hermoso'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Pes etmeyen Porto, kazanılan penaltı atışı sonrasında Uribe'nin 90+6'da attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1.
90+11'de sahneye çıkan Fransız yıldız Griezmann, Atletico'yu zafere taşıyan isim oldu: 2-1.