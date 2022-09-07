Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax - Rangers: 4-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ajax - Rangers: 4-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Rangers'ı ağırlayan Ajax, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Hollanda ekibinin gollerini Alvarez, Berghuis, Kudüs ve Bergwijn kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 21:53
Ajax - Rangers: 4-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Ajax sahasında Rangers'ı ağırladı. Mücadeleyi Hollanda temsilcisi 4-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri Alvarez, Berghuis, Kudüs ve Bergwijn kaydetti. Ayrıca konuk takımın Barisic ile attığı gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

Ajax A Grubu'na 3 puanla başlarken, Rangers haftayı puansız kapadı.

Grubun 2. maçında Ajax 13 Eylül Salı günü Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak. Rangers ise yine aynı tarihte Napoli'yi ağırlayacak.

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