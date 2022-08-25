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Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuraları İstanbul'da çekildi. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 19:01 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 20:23
Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi İstanbul'da yapıldı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları, Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi.

A GRUBU
Ajax
Liverpool
Napoli
Rangers

B GRUBU
Porto
Atletico Madrid
Bayer Leverkusen
Club Brugge

C GRUBU
Bayern Münih
Barcelona
Inter
V. Plzen

D GRUBU
E. Frankfurt
Tottenham
Sporting
Marsilya

E GRUBU
Milan
Chelsea
Salzburg
Dinamo Zagreb

F GRUBU
R. Madrid
Leipzig
Shakhtar Donetsk
Celtic

G GRUBU
M. City
Sevilla
B. Dortmund
Kopenhag

H GRUBU
PSG
Juventus
Benfica
Maccabi Haifa

İLK MAÇLAR 6-7 EYLÜL'DE
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 6-7 Eylül'de başlayacak. Dev organizasyonda grup aşamasındaki müsabakalar 1-2 Kasım'da oynanacak maçların ardından sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

YILIN FUTBOLCUSU VE YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLDU
Şampiyonlar Ligi kura çekiminin gerçekleştirildiği organizasyonda Avrupa'da yılın futbolcusu ve yılın teknik direktörü ödüllerini kazanan isimler de açıklandı. Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülü Real Madrid ile hem Şampiyonlar Ligi hem de LaLiga şampiyonluğu yaşayan Karim Benzema'nın oldu. Avrupa'da Yılın Teknik Direktörü ödülünü ise Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti elde etti.

Kadınlarda ise Yılın Futbolcusu ödülünü Alexia Putellas, Yılın Teknik Direktörü ödülünü Sarina Wiegman kazandı.

Ayrıca UEFA Başkanlık Ödülü, İtalya Milli Takımı ve Milan'ın eski teknik direktörü Arrigo Sacchi'ye verildi. 76 yaşındaki Sacchi, 1988-1989 ve 1989-1990 sezonlarında Milan ile Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

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