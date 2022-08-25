Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi İstanbul'da yapıldı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları, Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi.

A GRUBU

Ajax

Liverpool

Napoli

Rangers

B GRUBU

Porto

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Club Brugge

C GRUBU

Bayern Münih

Barcelona

Inter

V. Plzen

D GRUBU

E. Frankfurt

Tottenham

Sporting

Marsilya

E GRUBU

Milan

Chelsea

Salzburg

Dinamo Zagreb

F GRUBU

R. Madrid

Leipzig

Shakhtar Donetsk

Celtic

G GRUBU

M. City

Sevilla

B. Dortmund

Kopenhag

H GRUBU

PSG

Juventus

Benfica

Maccabi Haifa

İLK MAÇLAR 6-7 EYLÜL'DE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 6-7 Eylül'de başlayacak. Dev organizasyonda grup aşamasındaki müsabakalar 1-2 Kasım'da oynanacak maçların ardından sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

YILIN FUTBOLCUSU VE YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi kura çekiminin gerçekleştirildiği organizasyonda Avrupa'da yılın futbolcusu ve yılın teknik direktörü ödüllerini kazanan isimler de açıklandı. Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülü Real Madrid ile hem Şampiyonlar Ligi hem de LaLiga şampiyonluğu yaşayan Karim Benzema'nın oldu. Avrupa'da Yılın Teknik Direktörü ödülünü ise Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti elde etti.

Kadınlarda ise Yılın Futbolcusu ödülünü Alexia Putellas, Yılın Teknik Direktörü ödülünü Sarina Wiegman kazandı.

Ayrıca UEFA Başkanlık Ödülü, İtalya Milli Takımı ve Milan'ın eski teknik direktörü Arrigo Sacchi'ye verildi. 76 yaşındaki Sacchi, 1988-1989 ve 1989-1990 sezonlarında Milan ile Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.