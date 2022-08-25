Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekiliyor | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi İstanbul'da yapılıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları, Haliç Kongre Merkezi'nde çekiliyor.
A GRUBU
Ajax
Liverpool
Napoli
Rangers
B GRUBU
Porto
Atletico Madrid
Bayer Leverkusen
Club Brugge
C GRUBU
Bayern Münih
Barcelona
Inter
V. Plzen
D GRUBU
E. Frankfurt
Tottenham
Sporting
Marsilya
E GRUBU
Milan
Chelsea
Salzburg
Dinamo Zagreb
F GRUBU
R. Madrid
Leipzig
Shakhtar Donetsk
Celtic
G GRUBU
M. City
Sevilla
B. Dortmund
Kopenhag
H GRUBU
PSG
Juventus
Benfica
Maccabi Haifa
ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI VE TAKIMLAR
Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek.
⚽ UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
1.TORBA
Real Madrid (İspanya)
Eintracht Frankfurt (Almanya)
Manchester City (İngiltere)
Milan (İtalya)
Bayern Münih (Almanya)
Paris Saint Germain (Fransa)
Porto (Portekiz)
Ajax (Hollanda)
2.TORBA
Liverpool (İngiltere)
Chelsea (İngiltere)
Barcelona (İspanya)
Juventus (İtalya)
Atletico Madrid (İspanya)
Sevilla (İspanya)
Leipzig (Almanya)
Tottenham (İngiltere)
3. TORBA
Borussia Dortmund (Almanya)
Salzburg (Avusturya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Inter (İtalya)
Napoli (İtalya)
Benfica (Portekiz)
Sporting (Portekiz)
Leverkusen (Almanya)
4. TORBA
Rangers (İskoçya)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Marsilya (Fransa)
Kopenhag (Danimarka)
Club Brugge (Belçika)
Celtic (İskoçya)
Viktoria Plzen (Çekya)
Maccabi Haifa (İsrail)
İLK MAÇLAR 6-7 EYLÜL'DE
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 6-7 Eylül'de başlayacak. Dev organizasyonda grup aşamasındaki müsabakalar 1-2 Kasım'da oynanacak maçların ardından sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.