Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekiliyor | CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekiliyor | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuraları İstanbul'da çekiliyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oluyor. Şampiyonlar Ligi grup kura çekimini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 19:01 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 20:00
Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekiliyor | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi İstanbul'da yapılıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları, Haliç Kongre Merkezi'nde çekiliyor.

A GRUBU
Ajax
Liverpool
Napoli
Rangers

B GRUBU
Porto
Atletico Madrid
Bayer Leverkusen
Club Brugge

C GRUBU
Bayern Münih
Barcelona
Inter
V. Plzen

D GRUBU
E. Frankfurt
Tottenham
Sporting
Marsilya

E GRUBU
Milan
Chelsea
Salzburg
Dinamo Zagreb

F GRUBU
R. Madrid
Leipzig
Shakhtar Donetsk
Celtic

G GRUBU
M. City
Sevilla
B. Dortmund
Kopenhag

H GRUBU
PSG
Juventus
Benfica
Maccabi Haifa

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI VE TAKIMLAR

Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

1.TORBA

Real Madrid (İspanya)

Eintracht Frankfurt (Almanya)

Manchester City (İngiltere)

Milan (İtalya)

Bayern Münih (Almanya)

Paris Saint Germain (Fransa)

Porto (Portekiz)

Ajax (Hollanda)

2.TORBA

Liverpool (İngiltere)

Chelsea (İngiltere)

Barcelona (İspanya)

Juventus (İtalya)

Atletico Madrid (İspanya)

Sevilla (İspanya)

Leipzig (Almanya)

Tottenham (İngiltere)

3. TORBA

Borussia Dortmund (Almanya)

Salzburg (Avusturya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Inter (İtalya)

Napoli (İtalya)

Benfica (Portekiz)

Sporting (Portekiz)

Leverkusen (Almanya)

4. TORBA

Rangers (İskoçya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Marsilya (Fransa)

Kopenhag (Danimarka)

Club Brugge (Belçika)

Celtic (İskoçya)

Viktoria Plzen (Çekya)

Maccabi Haifa (İsrail)

İLK MAÇLAR 6-7 EYLÜL'DE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 6-7 Eylül'de başlayacak. Dev organizasyonda grup aşamasındaki müsabakalar 1-2 Kasım'da oynanacak maçların ardından sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

DİĞER
Ünlü oyuncu Özge Borak'tan duygusal paylaşım: Bu dünyadan göçeli 13 sene olmuş
Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki Bakwa için takas formülü masada
Flaş transfer gelişmesi! Galatasaray...
Beşiktaş Dele Alli'yi KAP'a bildirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
D. Zagreb Devler Ligi biletini uzatmalarda aldı!
Rıdvan Yılmazlı Rangers Devler Ligi'nde
AŞK-I MEMNU FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İCRA BORCUNDA DEVLET DESTEĞİ NEDİR, NASIL BAŞVURU YAPILIR?
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor'un 11'i belli oldu! Sivasspor'un 11'i belli oldu! 18:26
Letonya - Türkiye | CANLI Letonya - Türkiye | CANLI 18:23
F.Bahçe'nin A. Wien maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin A. Wien maçı 11'i belli oldu! 18:21
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekiliyor | CANLI Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekiliyor | CANLI 18:17
FIFA sıralaması açıklandı! A Milli Takım... FIFA sıralaması açıklandı! A Milli Takım... 18:08
Toure'den G.Saray'a transfer cevabı! Toure'den G.Saray'a transfer cevabı! 18:08
Daha Eski
Beşiktaş Dele Alli'yi KAP'a bildirdi! Beşiktaş Dele Alli'yi KAP'a bildirdi! 18:05
Kocaelispor Cihat Çelik’i kadrosuna kattı! Kocaelispor Cihat Çelik’i kadrosuna kattı! 17:30
Buruk'tan Süper Kupa yorumu: Hayal değildi! Buruk'tan Süper Kupa yorumu: Hayal değildi! 16:57
Sinan Bolat'tan Fenerbahçe itirafı! "Transfer..." Sinan Bolat'tan Fenerbahçe itirafı! "Transfer..." 16:46
Real'den Benzema kararı! Real'den Benzema kararı! 16:36
İşte F.Bahçe-A. Wien maçı öncesi son gelişmeler İşte F.Bahçe-A. Wien maçı öncesi son gelişmeler 16:27