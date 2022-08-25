Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekiliyor | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi İstanbul'da yapılıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları, Haliç Kongre Merkezi'nde çekiliyor.

A GRUBU

Ajax

Liverpool

Napoli

Rangers

B GRUBU

Porto

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Club Brugge

C GRUBU

Bayern Münih

Barcelona

Inter

V. Plzen

D GRUBU

E. Frankfurt

Tottenham

Sporting

Marsilya

E GRUBU

Milan

Chelsea

Salzburg

Dinamo Zagreb

F GRUBU

R. Madrid

Leipzig

Shakhtar Donetsk

Celtic

G GRUBU

M. City

Sevilla

B. Dortmund

Kopenhag

H GRUBU

PSG

Juventus

Benfica

Maccabi Haifa

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI VE TAKIMLAR

Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek.

⚽ UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

1.TORBA

Real Madrid (İspanya)

Eintracht Frankfurt (Almanya)

Manchester City (İngiltere)

Milan (İtalya)

Bayern Münih (Almanya)

Paris Saint Germain (Fransa)

Porto (Portekiz)

Ajax (Hollanda)

2.TORBA

Liverpool (İngiltere)

Chelsea (İngiltere)

Barcelona (İspanya)

Juventus (İtalya)

Atletico Madrid (İspanya)

Sevilla (İspanya)

Leipzig (Almanya)

Tottenham (İngiltere)

3. TORBA

Borussia Dortmund (Almanya)

Salzburg (Avusturya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Inter (İtalya)

Napoli (İtalya)

Benfica (Portekiz)

Sporting (Portekiz)

Leverkusen (Almanya)

4. TORBA

Rangers (İskoçya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Marsilya (Fransa)

Kopenhag (Danimarka)

Club Brugge (Belçika)

Celtic (İskoçya)

Viktoria Plzen (Çekya)

Maccabi Haifa (İsrail)

İLK MAÇLAR 6-7 EYLÜL'DE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 6-7 Eylül'de başlayacak. Dev organizasyonda grup aşamasındaki müsabakalar 1-2 Kasım'da oynanacak maçların ardından sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.