Dinamo Zagreb - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off

Dinamo Zagreb - Bodo/Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Dinamo Zagreb ile Bodo/Glimt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Dinamo Zagreb - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DINAMO ZAGREB - BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Zagreb - Bodo/Glimt maçı 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.