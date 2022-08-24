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Dinamo Zagreb - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında heyecan devam ediyor. Dinamo Zagreb sahasında Rangers'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Dinamo Zagreb - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:00
Dinamo Zagreb - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off

Dinamo Zagreb - Bodo/Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Dinamo Zagreb ile Bodo/Glimt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Dinamo Zagreb - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DINAMO ZAGREB - BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Zagreb - Bodo/Glimt maçı 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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