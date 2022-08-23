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Kızılyıldız - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında heyecan devam ediyor. Kızılyıldız ile Maccabi Haifa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 09:41 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 10:00
Kızılyıldız - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off

Kızılyıldız - Maccabi Haifa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Kızılyıldız ile Maccabi Haifa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kızılyıldız - Maccabi Haifa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Maccabi Haifa maçı 23 Ağustos Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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