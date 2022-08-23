Benfica - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica ile Dinamo Kiev kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Benfica - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFICA - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Dinamo Kiev maçı 23 Ağustos Salı günü saat 22:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.