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Maccabi Haifa 3-2 Kızılyıldız (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsrail temsilcisi Maccabi Haifa evinde Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk etti. İsrail temsilcisi 5 gollü mücadeleyi 3-2 kazandı ve rövanş karşılaşması için avantaj sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 23:59
Maccabi Haifa 3-2 Kızılyıldız (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Maccabi Haifa ile Kızılyıldız, İsrail'de karşı karşıya geldi.

Maçın 18. dakikasında ev sahibi ekip Pierrot ile 1-0 öne geçti. Kızılyıldız karşılığını Pesic ile 27. dakiakda verdi. Kanga'nın golü ile öne geçen Kızılyıldız, skoru 2-1 yaptı ve ilk yarıyı bu sonuçla önde tamamladı.

İSRAİL EKİBİ İKİNCİ YARIDA FARKLI

İkinci yarıya hızlı başlayan Maccabi Haifa'da Pierrot, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. İsrail ekibinde Chery, son sözü söyleyen isim oldu. 61'de sahneye çıkan oyuncu, müsabakanın skorunu belirledi.

MACCABI HAIFA RÖVANŞ İÇİN AVANTAJLI

Bu sonuçla beraber İsrail temsilcisi ilk maçı 3-2 kazandı ve rövanş mücadelesi öncesi avantajı kaptı.

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