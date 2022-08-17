Karabağ - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off

Karabağ - Viktoria Plzen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Karabağ ile Viktoria Plzen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Karabağ - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARABAĞ - VIKTORIA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karabağ - Viktoria Plzen maçı 17 Ağustos Çarşamba günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.