KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI CANLI | Copenhagen-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri!

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta ön eleme turunda Copenhagen ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Copenhagen -Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Copenhagen-Trabzonspor maçı saat 22.00'de Parken Stadı'nda oynanacak ve EXXEN'de canlı yayınlanacak.

Copenhagen -Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

COPENHAGEN:

Johnsson

Diks

Vavro

Khocholava

Kristiansen

Lerager

Zeca

Claesson

Biel

Babacar

Daramy

TRABZONSPOR:

Uğurcan

Larsen

Denswil

Hugo

Eren

Siopis

Dorukhan

Bakasetas

A.Ömür

Trezeguet

Cornelius

AVCI: "BU TUR KULÜBÜMÜZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'"

Abdullah Avcı öğrencileriyle yaptığı konuşmada bu maçın camia için önemine değindi. Deneyimli çalıştırıcı "Bu tur kulübümüz için çok önemli. Şampiyonlar Ligi demek hem prestij hem de gelir demek. Camiamızın, taraftarımızın bizden beklentisi büyük. Şampiyonlar Ligi müziğini stadımızda çaldıralım. Ben size güveniyorum. Siz de sahada elinizden geleni yapın" diye konuştu.