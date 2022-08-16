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KOPENHAG TRABZONSPOR CANLI MAÇ İZLE | Copenhagen-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta ön eleme turunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Copenhagen ile Trabzonspor karşı karşıya gelmek için geri sayımı sürdürürken; maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Copenhagen-Trabzonspormaçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Copenhagen-Trabzonspor karşılaşmasına dair merak edilen detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 11:30
KOPENHAG TRABZONSPOR CANLI MAÇ İZLE | Copenhagen-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta ön eleme turunda Copenhagen ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Copenhagen -Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Copenhagen-Trabzonspor maçı saat 22.00'de Parken Stadı'nda oynanacak ve EXXEN'de canlı yayınlanacak.

Copenhagen -Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

COPENHAGEN:

  • Johnsson
  • Diks
  • Vavro
  • Khocholava
  • Kristiansen
  • Lerager
  • Zeca
  • Claesson
  • Biel
  • Babacar
  • Daramy

TRABZONSPOR:

  • Uğurcan
  • Larsen
  • Denswil
  • Hugo
  • Eren
  • Siopis
  • Dorukhan
  • Bakasetas
  • A.Ömür
  • Trezeguet
  • Cornelius

AVCI: "BU TUR KULÜBÜMÜZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'"

Abdullah Avcı öğrencileriyle yaptığı konuşmada bu maçın camia için önemine değindi. Deneyimli çalıştırıcı "Bu tur kulübümüz için çok önemli. Şampiyonlar Ligi demek hem prestij hem de gelir demek. Camiamızın, taraftarımızın bizden beklentisi büyük. Şampiyonlar Ligi müziğini stadımızda çaldıralım. Ben size güveniyorum. Siz de sahada elinizden geleni yapın" diye konuştu.

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