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Anastasios Bakasetas Kopengah maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Son dakika haberleri... Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Trabzonspor Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Danimarka ekibin sahasında oynanan müsabaka 2-1'lik skorla ev sahibi takımın lehine sonuçlanırken Anastasios Bakesatas karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Bakasetas, "Çok kritik dakikalarda goller yedik. Oyunu domine etmeyi bildik. Bir sonraki maç için önemli bir gol bulduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 00:29 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 00:45
Anastasios Bakasetas Kopengah maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Trabzonspor Kopenhag'a konuk oldu

Kopenhag'ın sahasında oynanan müsabaka 2-1'lik skorla ev sahibi takımın lehine sonuçlandı.

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anastasios Bakasetas karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Bakasetas, "Çok kritik dakikalarda goller yedik. Oyunu domine etmeyi bildik. Bir sonraki maç için önemli bir gol bulduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İŞTE ANASTASIOS BAKASETAS'IN AÇIKLAMALARI

"Çok kritik dakikalarda goller yedik. Oyunu domine etmeyi bildik. Bir sonraki maç için önemli bir gol bulduğumuzu düşünüyorum. Bizim adımıza iyi bir maç oldu"

"Gerçek Bakasetas' deyimini çok duyuyorum ancak anlamıyorum. Benim amacım takımıma yardım etmek. Sahada her şeyimi vermek. Bazen gol atarım, bazen atamam. Ancak yine de elimden geleni yapmaya çalışırım. Ben bir robot değilim, bir insanım"

"Büyük takımlarda bir sürü lideriniz olur. Liderden öte, çok iyi karakterler var bizim takımımızda. Bu en önemli şeylerden biri. Trabzonspor'un bir parçası olduğum için gurur duyuyorum"

"Takıma inancım son derece sağlam. Yeni hedeflerimiz, yeni maceralara atılma isteğimiz var. Sahaya yüreğimizi koyarsak eğer haftaya Kopenhag'ı eleyip gruplara kalacağımızı düşünüyorum"

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