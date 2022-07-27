İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

Fenerbahçe, 0-0 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile normal süre içinde 1-1 berabere kalırken, uzatmalarda yediği golle rakibine 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek sarı-lacivertli ekip, bu turda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak.

Rakiplerini iki maç sonunda eleyen Bodo/Glimt, Karabağ, Zalgiris, Dinamo Kiev, Ferencvaros ve Maccabi Haifa, adlarını 3. eleme turuna yazdırdı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Bodo/Glimt (Norveç)-Linfield (Kuzey İrlanda): 8-0 (0-1)

Zürih (İsviçre)-Karabağ (Azerbaycan): uzatmalarda 2-2 (2-3)

Malmö (İsveç)-Zalgiris (Litvanya): 0-2 (0-1)

Fenerbahçe-Dinamo Kiev (Ukrayna): uzatmalarda 1-2 (0-0)

Slovan Bratislava (Slovakya)-Ferencvaros (Macaristan): 1-4 (2-1)

Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Haifa (İsrail): 0-4 (1-1)