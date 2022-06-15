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UEFA'dan yeni organizasyon! Mini Şampiyonlar Ligi geliyor

Son dakika spor haberleri... Futbola sürekli yenilikler getiren UEFA'nın son hamlesi, dikkat çeken türden. Fransız basını UEFA'nın 2024'ten itibaren mini Şampiyonlar Ligi organize edeceğini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 09:50
TUĞÇE ERGİNKOÇ
UEFA'dan yeni organizasyon! Mini Şampiyonlar Ligi geliyor

UEFA, 2024'ten itibaren yeni bir turnuvayı yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. L'Equipe'te yer alan habere göre her yıl Şampiyonlar Ligi başlamadan önce ağustos ayının ortasında mini bir Devler Ligi organize edilecek.

Bu turnuvaya bir önceki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile 3 büyük Avrupa kulübü katılacak. Organizasyon Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilecek. İki yarı final müsabakası, bir üçüncülük maçı ve bir de final olmak üzere toplam 4 karşılaşma oynanacak.

Organizasyonun detaylarının ilerleyen zamanlarda açıklanacağı bildirildi.

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