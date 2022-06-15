UEFA'dan yeni organizasyon! Mini Şampiyonlar Ligi geliyor

UEFA, 2024'ten itibaren yeni bir turnuvayı yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. L'Equipe'te yer alan habere göre her yıl Şampiyonlar Ligi başlamadan önce ağustos ayının ortasında mini bir Devler Ligi organize edilecek.

Bu turnuvaya bir önceki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile 3 büyük Avrupa kulübü katılacak. Organizasyon Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilecek. İki yarı final müsabakası, bir üçüncülük maçı ve bir de final olmak üzere toplam 4 karşılaşma oynanacak.

Organizasyonun detaylarının ilerleyen zamanlarda açıklanacağı bildirildi.