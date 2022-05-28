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Paris'te son tango

Jürgen Klopp’un Liverpool’u ile Carlo Ancelotti’nin Real Madrid’i Stade de France’da sahne alacak. 22.00’deki dev final TV 8,5’ten ekranlara gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Paris'te son tango

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı bugün Fransa'da yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki organizasyonunda Liverpool ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Paris'teki Stade de France'da oynanacak mücadele saat 22.00'de start alacak ve TV 8,5'ten yayınlanacak. Karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ve Cyril Gringore yapacak.

MADRİD'İN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki ekip Avrupa kupalarında daha önce 8 kez karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi'ndeki bu maçlarda Real Madrid 4, Liverpool 3 kez sahadan zaferle ayrıldı. 1 maç ise berabere bitti. İspanyol temsilcisi 10, İngiliz ekibi 8 kez fileleri havalandırdı. İki ekip, en son geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşmış, Real Madrid 3-1 ve 0-0'la tur atlayan taraf olmayı başarmıştı.

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