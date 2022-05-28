Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool - Real Madrid: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid!

Liverpool - Real Madrid: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid!

UEFA Şampiynlar Ligi finalinde Liverpool ile karşılaşan Real Madrid, rakibin 1-0 mağlup ederek dev kupayı 14. kez müzesine götürdü. Paris'teki finalde Real Madrid'e şampiyonluüu getiren golü 59. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 00:32 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 00:39
Liverpool - Real Madrid: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid!

Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile İspanya La Liga takımı Real Madrid, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'da karşı karşıya geldi. Fransız hakem Clement Turpin'in yönettiği karşılaşma, bazı taraftarların stada girememesi gerekçesiyle ertelendi ve TSİ 22.36'da başladı.

İki dev ekibi karşı karşıya getiren mücadelede ilk yarıda gol sesi çıkmadı. 59'uncu dakikada gelişen Real Madrid atağında Carvajal, sağ kanattan topu içeri çevirdi. Arka direkte boş pozisyonda bulunan Vinicius Junior, buluştuğu topu boş ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabakanın kalan bölümünde Liverpool'un yakaladığı birçok net pozisyonda sahneye çıkan Real Madrid file bekçisi Thibaut Courtois, İngiliz ekibinin beraberliği yakalamasına müsaade etmedi ve İspanya temsilcisi, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Real Madrid bu şampiyonlukla birlikte 14'üncü kez Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürmüş oldu.

COURTOIS DEVLEŞTİ!

Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, Liverpool maçına damgasını vurdu. Harika bir performans ortaya koyan Belçikalı file bekçisi yaptığı 9 kurtarışla, takımının kupayı kazanmasında büyük pay sahibi oldu.

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