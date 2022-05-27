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Real Madrid'in Liverpool'a kozu Benzema! Gol istatistiği...

Real Madrid, kupada finale kadar çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde eflatun-beyazlı formayla 15 kez fileleri havalandıran ve gol krallığı yarışında zirvede yer alan Benzema, finalde Liverpool karşısında takımının en önemli kozu olacak. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 13:41
Real Madrid'in Liverpool'a kozu Benzema! Gol istatistiği...

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın İngiltere ekibi Liverpool ile karşılaşacak İspanya temsilcisi Real Madrid, Fransız yıldızı Karim Benzema'nın yüksek performansına güveniyor.

Carlo Ancelotti teknik direktörlüğündeki Real Madrid, zorlu rakiplerle karşılaştığı Avrupa'nın bir numaralı kupasında tecrübesiyle adını finale yazdırdı.

Finale kadar çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 mağlubiyetlik performans sergileyen İspanya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 28 kez havalandırdı, kalesinde 14 gol gördü.

Real Madrid, D Grubu'nda İtalya'nın Inter, Moldova'nın Sheriff ve Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımlarıyla mücadele etti. Grubunu 15 puanla lider tamamlayan Madrid ekibi, son 16 turunda Fransa'dan Paris Saint-Germain (PSG), çeyrek finalde İngiltere'den Chelsea, yarı finalde ise yine İngiltere'den Manchester City'yi eleyerek adını finale yazdırmayı başardı.

İspanya ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon kaybettiği takımlar, grup aşamasında Sheriff, son 16 turu ilk maçında PSG, çeyrek final rövanşında Chelsea ve yarı final ilk karşılaşmasında Manchester City oldu.

BENZEMA TAKIMINI SIRTLIYOR

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu, Fransız yıldız Karim Benzema oldu.

Grup aşamasında 5 gol kaydeden Benzema, eleme turlarından itibaren daha fazla sorumluluk üstlenerek takımını sırtladı. Son 16 turu ve yarı finalde üçer, çeyrek finalde 4 kez ağları sarsan 34 yaşındaki Benzema, toplamda attığı 15 golle en yakın rakibi Bayern Münihli Robert Lewandowski'nin 2 gol önünde krallık yarışında zirvede yer alıyor.

Madrid ekibinde Rodrygo 5, Vinicius Junior 3, Toni Kroos 2, David Alaba ve Marco Asensio birer gol kaydetti. Eflatun-beyazlılar adına bir golü de Shakhtar Donetskli oyuncu Serhiy Kryvtsov kendi kalesine attı.

Öte yandan Benzema, finalde 2 gol daha bulması halinde bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en çok gol atan oyuncu (17) rekorunu elinde bulunduran Portekizli Cristiano Ronaldo'yu yakalayacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MAÇLARI

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tur Maç Sonuç
D Grubu Inter-Real Madrid 0-1
D Grubu Real Madrid-Sheriff 1-2
D Grubu Shakhtar Donetsk-Real Madrid 0-5
D Grubu Real Madrid-Shakhtar Donetsk 2-1
D Grubu Sheriff-Real Madrid 0-3
D Grubu Real Madrid-Inter 2-0
Son 16 PSG-Real Madrid 1-0
Son 16 Real Madrid-PSG 3-1
Çeyrek final Chelsea-Real Madrid 1-3
Çeyrek final Real Madrid-Chelsea 2-3
Yarı final Manchester City-Real Madrid 4-3
Yarı final Real Madrid-Manchester City 3-1


KADROSU

Bu sezon Real Madrid'in Avrupa kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci

No Adı O G
1 Thibaut Courtois 12 0
13 Andriy Lunin - -

Defans

No Adı O G
2 Dani Carvajal 10 0
3 Eder Militao 11 0
4 David Alaba 11 1
5 Jesus Vallejo 2 0
6 Nacho 9 0
12 Marcelo 3 0
23 Ferland Mendy 9 0

Orta saha

No Adı O G
8 Toni Kroos 11 2
10 Luka Modric 12 0
14 Casemiro 10 0
15 Federico Valverde 10 0
17 Lucas Vazquez 8 0
19 Dani Ceballos 4 0
22 Isco - -
25 Eduardo Camavinga 9 0
27 Antonio Blanco 1 0

Forvet

No Adı O G
7 Eden Hazard 3 0
9 Karim Benzema 11 15
11 Marco Asensio 8 1
16 Luka Jovic 3 0
18 Gareth Bale 2 0
20 Vinicius Junior 12 3
21 Rodrygo 10 5
24 Mariano Diaz 1 0

Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)

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