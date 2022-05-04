Villarreal-Liverpool maçında Sadio Mane tarihe geçti!

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Liverpool'un üçüncü golünü atan Sadio Mane, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sonrasındaki gol sayısını 15'e yükselten Sadio Mane, rekor kırdı. Tecrübeli futbolcu bu alanda en fazla gol atan Afrikalı oyuncu oldu. İkinci sırada Didier Drogba yer aldı.