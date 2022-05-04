Villarreal-Liverpool maçında Sadio Mane tarihe geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Liverpool 2-0 kazandığı maçın rövanşında İspanyol ekibi Villarreal'e konuk oldu. İngilizler 2-0 geriye düştüğü maçta muhteşem bir dönüş yaparak mücadeleyi 3-2 kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Liverpool 2-0 kazandığı maçın rövanşında İspanyol ekibi Villarreal'e konuk oldu. İngilizler 2-0 geriye düştüğü maçta muhteşem bir dönüş yaparak mücadeleyi 3-2 kazandı.
5 DAKİKADA 2 GOL!
Liverpool'u rahatlatan gol 67'nci dakikada Luis Diaz'dan geldi. İngiliz ekibi Fabinho'nuun golünün ardından rakip yarı alanda baskısını yükseltti. Trent Alexander Arnold'ın ortasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Luis Diaz skora denge getirdi: 2-2.
Liverpool'a geri dönüşü getiren isim Sadio Mane oldu. Savunma arkasına sarkan Sadio Mane, Rulli'nin önde olduğu pozisyonda hızlı davrandı. Rakiplerinin hepsini geçen tecrübeli futbolcu, 74'üncü dakikada skoru Liverpool lehine 3-2'ye getirdi.