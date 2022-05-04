Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Villarreal-Liverpool maçında Sadio Mane tarihe geçti!

Villarreal-Liverpool maçında Sadio Mane tarihe geçti!

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 2-0'ın rövanşında konuk olduğu Villarreal'i 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. İngiliz ekibinde takımının 3. golünü kaydeden Sadio Mane tarihe geçti.İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 10:36
Villarreal-Liverpool maçında Sadio Mane tarihe geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Liverpool 2-0 kazandığı maçın rövanşında İspanyol ekibi Villarreal'e konuk oldu. İngilizler 2-0 geriye düştüğü maçta muhteşem bir dönüş yaparak mücadeleyi 3-2 kazandı.

Villarreal-Liverpool maçında Sadio Mane tarihe geçti!

5 DAKİKADA 2 GOL!

Liverpool'u rahatlatan gol 67'nci dakikada Luis Diaz'dan geldi. İngiliz ekibi Fabinho'nuun golünün ardından rakip yarı alanda baskısını yükseltti. Trent Alexander Arnold'ın ortasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Luis Diaz skora denge getirdi: 2-2.

Villarreal-Liverpool maçında Sadio Mane tarihe geçti!

Liverpool'a geri dönüşü getiren isim Sadio Mane oldu. Savunma arkasına sarkan Sadio Mane, Rulli'nin önde olduğu pozisyonda hızlı davrandı. Rakiplerinin hepsini geçen tecrübeli futbolcu, 74'üncü dakikada skoru Liverpool lehine 3-2'ye getirdi.

Villarreal-Liverpool maçında Sadio Mane tarihe geçti!

LAMPARD'I YAKALADI

Sadio Mane; Frank Lampard'ın ardından Şampiyonlar Ligi elemelerinde bir İngiliz kulübüyle 15 gol atan ikinci oyuncu oldu.

Villarreal-Liverpool maçında Sadio Mane tarihe geçti!

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Liverpool'un üçüncü golünü atan Sadio Mane, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sonrasındaki gol sayısını 15'e yükselten Sadio Mane, rekor kırdı. Tecrübeli futbolcu bu alanda en fazla gol atan Afrikalı oyuncu oldu. İkinci sırada Didier Drogba yer aldı.

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