Rövanş zamanı!

Şampiyonlar Ligi'nde bugün gözler İspanya'da oynanacak dev maçta olacak. Real Madrid, yarı final rövanş mücadelesinde Manchester City'yi konuk edecek. İngiltere'de oynanan ilk karşılaşmada 4-3 mağlup olan eflatun- beyazlılar, saat 22.00'de final için sahaya çıkacak. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TV 8.5'tan ekranlara gelecek. Real Madrid, 2 farklı kazanması halinde finale çıkacak. İspanyol ekibi 4-3 kazanırsa maç uzayacak. Diğer ihtimaller ise City'yi finalist yapacak.

GÖZLER BENZEMA'DA

İspanya Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Carlo Ancelotti'nin öğrencilerinde, en büyük koz Karim Benzema olacak. Kariyerinin zirvesinde olan Fransız yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 10 maçta 14 gol ve 1 asistle dikkat çekiyor. Pep Guardiola'nın geçen yıldan sonra bir kez daha finale çıkartmak istediği Manchester City'de ise gözler Kevin de Bruyne'nin üzerinde olacak. İlk maçta 1 gol ve 1 asistle oynayarak formunun zirvesine çıkan Belçikalı oyuncu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 2 gol ve 3 asistle oynadı.

MADRİD 17 PEŞİNDE

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde de 2018'den bu yana ilk, tarihinde 17. kez final oynamak istiyor. Manchester City ise hem üst üste hem de tarihinde 2. kez finalde mücadele etmek istiyor.