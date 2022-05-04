Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI İZLE | Real Madrid - Manchester City rövanş maçı saat kaçta? Real Madrid - Manchester City maçı muhtemel 11’leri

REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI İZLE | Real Madrid - Manchester City rövanş maçı saat kaçta? Real Madrid - Manchester City maçı muhtemel 11’leri

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Real Madrid - Manchester City mücadelesi nefes kesecek! Finale adını yazdırmak isteyen her iki takım için de tarihi anların yaşanacağı maçın detayları futbolseverlerin gündeminde yer alırken; Real Madrid - Manchester City maçının saati ve canlı yayınlanacağı kanal da araştırılmaya devam ediyor. İşte Real Madrid - Manchester City maçının detayları ve muhtemel 11’leri!

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 18:00
REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI İZLE | Real Madrid - Manchester City rövanş maçı saat kaçta? Real Madrid - Manchester City maçı muhtemel 11’leri

Real Madrid - Manchester City rövanş maçını canlı takip etmek için tıklayınız..

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşam doruğa çıkacak! Manchester City ile Real Madrid yarı final ilk maçında kozlarını paylaşmış ve Manchester City sahadan 4-3 galip ayrılmıştı. Rövanş maçını merak eden futbolseverler detayları araştırılmaya devam ediyor. Peki, Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte rövanş maçına dair merak edilenler...

REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Manchester City rövanş maçı 4 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de ve TV8,5'ta canlı yayınlanacak.

ADINI FİNALE YAZDIRMAYA ÇALIŞACAK

Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında bugün Manchester City'yi ağırlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşma, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.

Kazandığı 13 kupayla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının en başarılı takımı Real Madrid, geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalini oynayan Manchester City ile kozlarını paylaşacak.

👉⚽Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğu ilan etmesi sonrası Şampiyonlar Ligi'nde de 2018'den bu yana ilk, tarihinde 17. kez final oynamak istiyor.

👉⚽İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City ise skor avantajını iyi değerlendirip, adını bir kez daha finale yazdırmaya çalışacak.

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