Villarreal Liverpool maçı CANLI İZLE (Villarreal-Liverpool canlı | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih'i eleyen Villarreal ile Benfica'yı saf dışı bırakan Liverpool kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
VILLARREAL LIVERPOOL İLK 11'LER
Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Capoue, Coquelini, Parejo, Lo Celso, Moreno, Dia
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Keita, Fabinho, Thiago, Salah, Jota, Mane
VILLARREAL - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Villarreal ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı, saat 22.00'de başladı. Dev karşılaşma EXXEN'de ve TV 8,5'tan canlı yayınlanıyor.
VILLARREAL'İN YARI FİNAL YOLU
F Grubu 2.'si Villarreal son 16 turunda Juventus'u, çeyrek finalde ise Bayern Münih'i eleyerek adını yarı finale yazdırdı.
LIVERPOOL'UN YARI FİNAL YOLU
B Grubu'nu lider bitiren Liverpool, son 16 turunda Inter'i, çeyrek finalde ise Benfica'yı eleyerek yarı finale kaldı.