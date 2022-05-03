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Real Madrid ile Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde final için sahaya çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, 4-3 kaybettiği maçın rövanşında 4 Mayıs Çarşamba günü Manchester City'yi ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 12:13
Real Madrid ile Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde final için sahaya çıkacak

Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında yarın Manchester City'yi ağırlayacak.

Kazandığı 13 kupayla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının en başarılı takımı Real Madrid, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalini oynayan Manchester City'nin karşısına çıkacak.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğu ilan etmesi sonrası Şampiyonlar Ligi'nde de 2018'den bu yana ilk, tarihinde 17. kez final oynamak istiyor.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City ise skor avantajını iyi değerlendirip, adını bir kez daha finale yazdırmaya çalışacak.


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